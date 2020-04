Campagnano, oltre il focolaio negativi i test in altre tre Rsa: tra 48 ore cessa la “zona rossa”

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria che lo ha investito nel comune di Campagnano si registrano sei persone guarite dal Coronavirus. Nella cittadina a nord di Roma, che purtroppo conta anche un decesso, si assesta a 73 il numero dei casi attualmente positivi al Covid-19, “la maggior parte dei quali – scrive l’amministrazione - appartiene alla struttura Santa Maria del Prato”.

Coronavirus, Campagnano zona rossa

E’ proprio in seguito al boom di contagi nella Rsa situata nel cuore del paese che Campagnano dal 18 aprile è stata dichiarata “zona rossa” dalla Regione Lazio: attività chiuse e spostamenti limitati, intorno alla cittadina a nord di Roma il cordone sanitario di contenimento con check point e personale della Croce Rossa Italiana impegnato nella misurazione della temperatura a quelle persone autorizzate ad entrare e uscire dai confini. Una scelta contestata dall’amministrazione campagnanese che, prima dell’ordinanza regionale, aveva chiesto di isolare la sola residenza per anziani evitando così di far piombare l’intera cittadina in lockdown totale.

Coronavirus, il focolaio di Campagnano in Rsa

Un focolaio, quello di Campagnano, che resta dunque circoscritto alla Santa Maria del Prato. Negativi al Covid-19 tutti i tamponi effettuati dalla Asl Roma 4, a ospiti e personale sanitario, nelle strutture de Il Colle, San Giuseppe e Villa Alba. Così Campagnano è pronto a liberarsi dal regime di “zona rossa”: l’ordinanza regionale cesserà la sua efficacia il 2 maggio 2020.