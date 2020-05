Campagnano, zona rossa alle spalle ma non i contagi: altre due persone positive, sono legate a cluster Rsa

Campagnano si lascia alle spalle l’esperienza della “zona rossa” ma non l’aumento dei contagi da Coronavirus. Nel comune a nord di Roma uscito dall’isolamento totale lo scorso 2 maggio, la Asl Roma 4 ha rilevato altri due casi di persone positive al Covid-19.

Coronavirus Campagnano, due nuovi casi

Con 13 guariti, attualmente sono 69 le persone di Campagnano positive “la maggior parte delle quali – ha scritto in una nota il Comune - continua ad appartenere alla struttura Santa Maria del Prato”. Anche i due nuovi pazienti positivi, già totalmente isolati, appartengono a nuclei familiari facenti riferimento alla residenza per anziani (Rsa).

Coronavirus, a Campagnano cluster nella Rsa

E’infatti dopo il boom di contagi in quella Rsa che Campagnano è stato posto in isolamento totale dalla Regione Lazio: spostamenti limitati, attività chiuse, ingressi e uscite presidiate con la misurazione della temperatura per chiunque varcasse i confini. Una “zona rossa”, nata tra le polemiche, e cessata in due settimane. In seguito ad altre indagini epidemiologiche a Campagnano non si registrano criticità nelle altre strutture dedicate al ricovero anziani.

Così il comune ai confini di Roma, e strettamente interconnesso con essa, entra a pieno nella fase due. “Si raccomanda di continuare a seguire tutte le misure di sicurezza ed il distanziamento sociale, sia nei luoghi pubblici che privati” – scrive l’amministrazione di Campagnano.