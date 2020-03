Coronavirus, Atac verso la riduzione del trasporto pubblico: meno bus in strada e chiusura metro alle 21

A quanto si apprende da fonti del Campidoglio sono previste novità sostanziali già dalle prossime ore per il trasporto pubblico locale di Roma. Atac, su input della sindaca Virginia Raggi, sarebbe pronta a far partire da subito la riduzione estiva del servizio, che prevede circa 1.060 mezzi di superficie su strada e la chiusura delle metro alle ore 21.

Tra le misure sono previste anche riduzioni per il servizio di trasporto periferico, gestito dal consorzio Roma Tpl, e per il servizio taxi.

Il taglio arriva in conseguenza alle ultime misure per ridurre il rischio contagio da Coronavirus. Era atteso da ore, dato anche lo scarso utilizzo da parte dell'utenza alla luce del diktat governativo in vigore dal 9 marzo: restare per quanto possibile a casa. Come già previsto dal decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, l'ente locale "può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali".