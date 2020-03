Coronavirus, Bulgari dona microscopio innovativo a Spallanzani

Tutti uniti per combattere il Coronavirus ed uscire da questo periodo di allerta. Ad arricchire la strumentistica dell'Istituto Nazionale delle Malattie Infettive di Roma ci ha pensato la nota marca di lusso Bulgari che ha donato e consegnato il nuovo Microscopio - Leica Thunder Imager 3D Cell Culture & Live Cell.

Coronavirus, Bvlgari dona microscopio a Spallanzani

"Il nuovo sistema microscopico di acquisizione delle immagini all'avanguardia che rappresenta uno strumento fondamentale per la ricerca che porterà alla prevenzione e alla cura del virus, sarà poi collocato nei laboratori di Ricerca dello stesso Padiglione” – ha fatto sapere in una nota il nosocomio.

Alla cerimonia di consegna hanno partecipato l'ad di Bulgari Jean-Christophe Babin, Lelio Gavazza, executive vice president Sales & Retail Bulgari, il direttore generale dello Spallanzani, Marta Branca e Maria Rosaria Capobianchi, Francesca Colavita e Concetta Castilletti, le virologhe che per prime in Italia hanno isolato il coronavirus nonché il gruppo di biologhe del laboratorio di Immunologia Cellulare dello Spallanzani.

Bvlgari per la ricerca contro il Coronavirus

"Siamo onorati della scelta di Bvlgari - dichiara Marta Branca, direttore generale dello Spallanzani - che ci consentirà di rafforzare in un momento così delicato la ricerca sugli sviluppi del Covid-19. Ringrazio, in modo particolare l'ad Jean-Christophe Babin, per l'impegno e la sua disponibilità nei confronti dell'Istituto".

"Siamo consapevoli che la donazione è una prima piccola goccia nell'oceano della ricerca che deve essere condotta, ma grazie alle persone meravigliose che ci lavorano giorno e notte con incredibile ottimismo siamo sicuri che nelle settimane a venire si faranno passi enormi per contenere prima e poi sradicare il Coronavirus, non solo dall'Italia, ma dal resto del mondo" – il commento di Jean Christophe Babin, CEO di Bvlgari.

Un microscopio innovativo per lo Spallanzani: è il primo a Roma

L'acquisto del Microscopio è stato effettuato in seguito alle valutazioni tecniche necessarie per le nuove acquisizioni, secondo i criteri propri dell'Health Technology Assessment, effettuate dai professionisti dell'Unità di Ingegneria Clinica dello Spallanzani. Il nuovo sistema di microscopia Thunder Imager 3D Cell Culture & Live Cell di Leica Microsystems, grazie alla sua capacità di risolvere accuratamente strutture cellulari microscopiche anche su campioni biologici tridimensionali e seguirne nel tempo la loro crescita e l'interazione con altri microrganismi, è lo strumento ideale per studiare a livello cellulare le infezioni da tutti i virus compreso il Corona Virus. Tutto ciò è reso possibile grazie alla elevatissima qualità ottica e a componenti hardware e software sviluppati da Leica Microsystems con l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia. Questa tipologia di microscopio è il primo ad essere installato nella città di Roma, e consentirà ai ricercatori dell'Inmi di portare avanti innovativi protocolli sperimentali di ricerca.