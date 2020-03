Coronavirus, a Bracciano due nuovi positivi. Sul lago il drone per controllare gli spostamenti

Due nuovi casi di Coronavirus a Bracciano: nella cittadina sul lago sale così a nove il numero di persone positive al Covid-19.

Coronavirus, salgono i contagi a Bracciano: due nuovi casi

Numeri esigui ma pur sempre in aumento, così il sindaco Armando Tondinelli, che nei giorni scorsi aveva segnalato la presenza di “pendolari della spesa” e “troppe persone in giro”, soprattutto ragazzi nei cortili dei palazzi e per le strade della cittadina, ha aumentato i controlli.

Non solo pattuglie della Polizia Municipale: a Bracciano arriva il drone per controllare i contravventori al decreto sul Coronavirus che impone a tutti di rimanere a casa salvo necessità inderogabili come l’acquisto di beni di prima necessità.

Coronavirus, a Bracciano arriva il drone

La telecamera comandata a distanza ha già effettuato il primo giro di prova per l’intero territorio di Bracciano: “Il drone potrà in breve tempo arrivare anche nei vicoli e nelle strade secondarie della città per monitorare ancora più minuziosamente il territorio e riportarci indietro le immagini di chi è a passeggio, gioca a pallone o si aggrega nei cortili e aree vicino casa. Questa decisione – ha scritto Tondinelli - è indispensabile e serve ad affiancare il grande lavoro che stanno facendo le forze dell’ordine con posti di blocco per la città e sorveglianza dei punti strategici. Ribadisco che è importante in questo momento seguire alla lettera il decreto sul Coronavirus. Soltanto assicurando il rigore e il rispetto delle regole potremo presto uscire da questa situazione. Insieme ce la faremo”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coronavirus, a Bracciano 1500 mascherine

Intanto a Bracciano, così come negli altri comuni che sorgono sul lago, sono arrivate le mascherine donate dal Centro Ricerche Casaccia Enea: 1500 quelle che saranno affidate al centro operativo comunale e distribuite dai volontari della protezione civile a chi ne ha necessità, “con priorità – sottolinea Tondinelli - per coloro che tutti i giorni sono a contatto con le persone”.