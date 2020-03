Coronavirus Bracciano, 7 persone positive. Il Comune aumenta controlli: “Troppe persone in giro”

Sette persone positive al Covid-19 e una guarita. E’ questo il bilancio dei casi di Coronavirus a Bracciano dove nessuno dei contagiati si trova ricoverato nelle strutture ospedaliere. Trentacinque le persone in sorveglianza domiciliare costantemente monitorate dalla Asl Roma 4.

Coronavirus a Bracciano: sette persone positive

Così mentre nella cittadina all’ombra del Castello Odescalchi prosegue la consegna delle mascherine e dei beni di prima necessità da parte dei volontari del Centro Operativo Comunale, il sindaco Armando Tondinelli ha ordinato alla Polizia Municipale di aumentare i controlli. E non solo nei confronti dei numerosi "pendolari" della spesa.

Coronavirus a Bracciano, il sindaco: “Troppe persone in giro”

“Dopo aver effettuato un giro sul territorio ho riscontrato che ci sono troppe persone in circolazione. Soprattutto ho visto molti ragazzi giocare nei cortili o in prossimità dei palazzi” – ha scritto il primo cittadino annunciando l’intensificazione degli accertamenti in strada. “Gli agenti perseguiranno a norma di legge e con il massimo rigore i contravventori. In questo momento – ha ricordato Tondinelli - dobbiamo seguire alla lettera il decreto sul Coronavirus che impone a tutti indistintamente di rimanere a casa”.

“Questa che stiamo affrontando è una prova difficile ma, nonostante alcuni soggetti disobbedienti, stiamo dimostrando che siamo in grado di affrontarla. Serve serietà e impegno nel restare tutti a casa evitando spostamenti superflui. Insieme ce la faremo”.