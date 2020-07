Coronavirus: positivi due minori della stessa famiglia, chiusi ristorante e centro estivo sulla Casilina

Chiusi un centro estivo e un ristorante sulla via Casilina a seguito di due nuovi casi di coronavirus. Due minori appartenenti allo stesso nucleo familiare sono risultati positivi al covid-19 e ricoverati all'ospedale Bambin Gesù, contagi che hanno fatto subito scattare l'indagine epidemiologica che ha portato alla chiusura delle due strutture. Il centro estivo si trova all'altezza del quartiere Borghesiana-Finocchio, il ristorante nella vicina zona Graniti, entrambi sul territorio del VI municipio.

"Tutti i contatti stretti verranno sottoposti ai test - fa sapere l'assessore alla Sanità regionale Alessio D'Amato - l’indagine ha evidenziato che il 26 giugno si è svolta una cena scolastica alla presenza di oltre 30 persone. Saranno ora tutti testati".

"Avverto un calo di tensione - commenta ancora D'Amato - bisogna tenere sempre alta la guardia e rispettare le disposizioni sul distanziamento e evitare le occasioni potenzialmente pericolose come feste o assembramenti". Nella Asl Roma 2 trovati altri due casi positivi. Uno di questi è relativo a un uomo rientrato da Dacca (Bangladesh) per il quale sono state attivate le procedure di contact tracing internazionale. In totale il dato dei contagi delle ultime 24 ore parla di 11 casi positivi e zero decessi nel Lazio. Di questi 11, 6 sono a Roma città (qui il bollettino completo).