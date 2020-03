Coronavirus, disegni e selfie dei bambini di Fiumicino: "Andrà tutto bene"

Un arcobaleno dai colori brillanti e l’incitazione a stare tranquilli, perché tutto "andrà bene". Al tempo del coronavirus le sorprese più belle arrivano dai più piccoli, dai tantissimi bambini e bambine di Fiumicino costretti a casa dalla situazione emergenziale che stiamo vivendo in questi giorni.

"Questa iniziativa, nata spontaneamente fra loro e sposata anche da moltissime insegnanti, di tappezzare finestre, cancelli, magliette e molto altro con i loro disegni la trovo non solo bellissima, ma una vera e propria iniezione di fiducia in un momento difficile per tutti e tutte", dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

"Sono convinto – prosegue – che insieme, grazie anche allo splendido esempio che ci forniscono proprio i nostri bambini, supereremo questo momento e tutto andrà bene! Continuate così, inviate le foto dei vostri lavori e seguiteremo a pubblicarle sulla pagina Facebook del Comune, previo consenso dei vostri genitori".

Nle frattempo il Comune ha messo a disposizione un servizio di emergenza per assistere i cittadini anziani, malati o con disabilità che abbiano esigenze di approvvigionamento di beni di prima necessità, quali farmaci o generi alimentari, per i quali non riescano a provvedere autonomamente poiché impossibilitati a muoversi.