Coronavirus, nel focolaio dell’Ateneo Salesiano salgono a 57 le persone positive

Sale il numero di persone positive al Coronavirus legate al focolaio dell’Università Pontificia Salesiana. La Asl Roma 1, che nell’ateneo del Nuovo Salario ha sottoposto a tampone tutti i 280 ospiti della struttura, ha riscontrato altri ulteriori 12 casi di positività al Covid-19.

Coronavirus, 57 positivi all’Ateneo Salesiano

Pertanto all’Ateneo Salesiano il numero complessivo di persone positive al Coronavirus è di 57, di cui sei casi iniziali per i quali si era reso necessario il ricovero. “Si sta procedendo al trasferimento degli ospiti positivi, che sono comunque sempre in buone condizioni di salute, e prosegue l’attività di sorveglianza secondo i protocolli applicati dal servizio igiene e sanità pubblica (SISP)”, si apprende dalla Asl Roma 1.

Coronavirus, in 22 positivi al Covid-19 restano nella foresteria

Il trasferimento in strutture alberghiere allestite per la gestione dei casi Covid paucisintomatici o in guarigione riguarda soltanto i dodici nuovi casi, in 22 resteranno nella foresteria del campus dove ciascun ospite, avendo a disposizione camera con bagno e stabilito l’isolamento, non entra in contatto con altri. L’azienda sanitaria ha anche “escluso che il contagio sia legato a precedenti spostamenti fuori regione di alcuni sacerdoti dell’Università Pontificia Salesiana”.

Un numero di persone positive, quello dentro l’Ateneo Salesiano, destinato probabilmente a crescere: nelle prossime ore sarà completata l’analisi degli ultimi 61 tamponi.