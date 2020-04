Coronavirus, focolaio all’Ateneo Salesiano: sale a 45 il numero delle persone positive nel campus

Quarantacinque persone positive al Coronavirus. E’ questo il bilancio sul focolaio all’interno dell’Università Pontificia Salesiana.

Coronavirus, focolaio all’Università Pontificia Salesiana

Dopo la segnalazione di casi positivi al Covid-19, con l’allarme scattato in seguito alla manifestazione di sintomi da parte di quattro sacerdoti poi risultati positivi, la Asl Roma1 ha avviato un’indagine epidemiologica su coloro che alloggiano nello studentato dell’ateneo del Nuovo Salario: tutti e 280 sono stati sottoposti a tampone.

Coronavrus, all’Ateneo Salesiano foresteria isolata

Oltre alle sei persone già ricoverate in ospedale, all’Ateneo Salesiano è stato riscontrato un totale di 39 persone positive al Coronavirus: 17 sono state trasferite presso una delle strutture alberghiere allestite per la gestione dei casi Covid paucisintomatici o in guarigione, altri 22 si trovano all’interno di una palazzina dell’Università che è stata isolata. L’edificio, nel cuore del Nuovo Salario ma circondato da un parco, lo permette: nella foresteria ogni sacerdote dispone di stanza con bagno privato e quindi, stabilito l'isolamento, non entra in contatto con gli altri.

Coronavirus all’Università Pontificia Salesiana: “Situazione sotto controllo”

Così nonostante il numero dei contagi sia cospicuo, la Asl Roma 1 ha fatto sapere che la situazione nell’ateneo dei salesiani “è sotto controllo”. “I 39 pazienti positivi (quelli rimasti nell’università e quelli ospitati nella struttura alberghiera ndr.) sono tutti in buone condizioni e in sorveglianza sanitaria della Asl, in piena collaborazione con il Rettore. Come per altre situazioni di comunità e strutture residenziali, presenti sul territorio della ASL Roma 1, le operazioni – ha sottolineato l’azienda sanitaria - sono state gestite con la massima tempestività e con le comunicazioni dovute, senza alcun rischio per la popolazione”.

Coronavirus ateneo salesiano Nuovo Salario: “Rischio contagio esterno basso”

A tranquillizzare i residenti del territorio anche il presidente del Municipio III, Giovanni Caudo. “La presenza di persone contagiate all'interno dell’Ateneo Salesiano ha comprensibilmente alzato il livello di preoccupazione dei cittadini. Tuttavia, la Asl con cui siamo direttamente in contatto e con la quale siamo in sintonia d’intenti, ci ha fornito informazioni puntuali. I positivi, del tutto asintomatici, sono stati confinati in una zona specifica della foresteria del campus azzerando completamente ogni forma di contatto con tutti gli altri individui. Il personale esterno, risultato negativo al test, è stato posto in quarantena presso la propria abitazione. Pertanto – ha scritto in una nota il minisindaco - il rischio di contagio e di diffusione del virus alla popolazione esterna è estremamente basso”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questa mattina nelle strade e negli spazi pubblici intorno all'Ateneo Salesiano le squadre di Ama hanno effettuato un intervento straordinario di sanificazione. “Inoltre come Municipio abbiamo concordato con il comandante della Polizia Locale Nomentano III, il Dott. Sozi, una intensificazione del pattugliamento e del controllo nel perimetro del Campus”.