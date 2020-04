Coronavirus, prorogati i termini d' iscrizione agli asili nido: ecco quando presentare la domanda

C’è tempo fino al 10 aprile per presentare la domanda d’iscrizione agli asili nido di Roma Capitale. L’amministrazione comunale ha deciso di venire incontro alle famiglie che, a causa della chiusura dei centri di assistenza fiscale, stanno avendo difficoltà nel reperire l’attestazione ISEE.

Il rinvio delle iscrizioni

La scadenza è valida per le nuove iscrizioni. I bambini invece che erano già frequentati, possono essere confermati entro il 30 di aprile. C’è dunque più tempo per effettuare quelle pratiche che, stante le limitazioni imposte dall’emergenza Coronavirus, sono più complicate da esperire.

Il rimborso delle rette

"Abbiamo immediatamente disposto questa misura, che pensiamo possa alleviare i genitori nella gestione di questo momento delicato” ha tenuto a precisare la Sindaca che, su impulso dell’Assemblea capitolina, ha deciso di venire incontro alle esigenze delle famiglie. C’è un altro provvedimento che l’amministrazione cittadina ha in serbo. “Stiamo predisponendo anche le modalità per il rimborso delle famiglie che avessero gia' pagato le quote di questo periodo in cui le attività sono sospese” ha chiarito la prima cittadina che, già il 13 marzo, aveva annunciato l'annullamento delle quote contributive dei nidi.

Un momento delicato

“L'iscrizione al nido rappresenta una scelta importante per i genitori. Il nostro corpo educatrici sta dimostrando, anche in questi giorni di lontananza fisica, una presenza e un legame con i piccoli che ci rende ancora più orgogliosi dei nostri servizi. Ringrazio ciascuna di loro, da chi manda audio con le favole a chi rimane in contatto con i genitori", ha dichiarato l'assessora alla Veronica Mammì.

Come effettuare l'iscrizione

Per iscrivere i bambini ai Nidi comunali è necessario accede al sito di Roma Capitale. Sul portale è anche possibile conoscere le caratteristiche del servizio Nido, visionare i requisiti di accesso e compilare le domande accendendo alla pagina “Come iscriversi ai nidi di Roma Capitale”. Nella relativa sezione è specificato che, il servizio, è rivolto ai bambini “residenti nel territorio di Roma Capitale di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni, in regola con le vaccinazioni obbligatorie stabilite dalla legge n. 119 del 31 luglio 2017, appartenenti a nuclei familiari con almeno un genitore/tutore/affidatario residente nel territorio di Roma Capitale”. Possono comunque effettuare l’iscrizione anche le famiglie non residenti che però “siano in condizione di autocertificare di avere in corso il cambio di residenza a Roma Capitale”.