Coronavirus, a Termini e Tiburtina martedì arrivano i termoscanner

Arrivano i termoscanner a Termini e Tiburtina. Gli strumenti già utilizzati negli aeroporti per misurare la temperatura alle persone in arrivo al fine di prevenire l'allargarsi dell'epidemia di Coronavirus, domani dovrebbero fare il loro esordio nelle due grandi stazioni della Capitale. Dopo uno stallo prolungato dovuto alla carenza di medici della Asl, tutti impegnati in prima linea negli ospedali, la vicenda si e' sbloccata grazie alla disponibilità dell'Ordine dei Medici di Roma di Roma.

"Domani si parte- ha spiegato all'agenzia Dire il presidente dell'Omceo Roma, Antonio Magi- Ancora ieri ci siamo confrontati con la Protezione Civile per organizzare i dettagli sui turni dei nostri medici che si sono resi disponibili. Il nostro personale medico è pronto per presidiare la postazione di triage dove la procedura prevede, in caso venisse scoperta una persona con la febbre e potenzialmente a rischio, l'isolamento e il trasporto verso gli ospedali attrezzati".

"La postazione- ha aggiunto Magi- sarà organizzata con la presenza di personale medico di genere femminile per superare eventuali difficoltà in caso si dovesse effettuare un test su donne di diverse fedi e religioni".