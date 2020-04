Coronavirus, "Fino al 13 aprile confermate misure contenimento": Pasqua e Pasquetta a casa

L'emergenza coronavirus continuerà almeno fino al 13 aprile. Nessuna scampagnata fuori Roma o al mare: Pasqua e Pasquetta, si faranno a casa. A confermarlo è il ministro della Salure Roberto Speranza, durante l'informativa in Senato confermando il prolungamento delle misure restrittive adottate dal governo per contenere la diffusione.

"I dati migliorano ma sarebbe un errore cadere in facili ottimismi. L'allarme non è cessato e per questo è importante mantenere fino al 13 aprile tutte le misure di limitazioni economiche e sociali e degli spostamenti individuali".

Per il ministro della Salute ora è essenziale non abbassare la guardia: "Gli italiani hanno dato una grandissima prova di maturità. Gli esperti dicono che siamo sulla strada giusta, e che le misure drastiche adottate iniziano a dare risultati. Ma sarebbe un errore imperdonabile scambiare questo primo risultato per una sconfitta definitiva del covid, è una battaglia lunga, e non dobbiamo abbassare la guardia". La ripresa "sarà prudente e graduale".

Nel frattempo a Roma e nel Lazio i dati sembrano confermare quanto di buono fatto nel mese di marzo della Regione e dai vari comuni. Secondo l'assessore della sanità regionale Alessio D'Amato è stato fatto un "lavoro straordinario del sistema sanitario e del SERESMI".

"Un monitoraggio costante che conferma l'efficacia delle misure messe in atto. - spiega in una nota - Nell'intero mese di Marzo mai superata la soglia d'allerta rispetto ai casi osservati in relazione agli accessi al pronto soccorso Covid19. La rete dell'emergenza sta funzionando. Le misure della terza fase messe in atto si dimostrano, allo stato attuale, efficaci". Secondo uno studio, nel Lazio, il giorno di contagi zero dovrebbe essere il 16 aprile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.