Coronavirus, accordo con sindacati: mille euro in più per gli operatori sanitari del Lazio

E' stato sottoscritto un accordo tra Regione Lazio e sindacati per offrire un riconoscimento di mille euro agli operatori sanitari impegnati nel contrasto al coronavirus. Lo ha affermato in una videoconferenza l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato.

"Nella giornata di oggi tutte le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un accordo che prevede il riconoscimento di 1.000 euro agli operatori sanitari impegnati nel contrasto al Covid-19", ha affermato.

"La firma – dicono Gianluca Giuliano segretario nazionale della Ugl Sanità e Armando Valiani segretario regionale della Ugl Lazio - è un fatto positivo ma non risolutivo. Fin dall'inizio dell'emergenza legata al diffondersi del Covid-19 siamo stati in prima fila nel pretendere tamponi e protezioni adeguate per i lavoratori impegnati in questa durissima battaglia ma anche che la loro abnegazione, il loro sacrificio venisse riconosciuto attraverso la detassazione degli emolumenti dell'intero anno 2020 con una aliquota unica al 10% che abbiamo richiesto il 2 aprile scorso in una lettera inviata ai Ministeri dell'Economia, del Lavoro e della salute".

Dall'accordo sottoscritto con la Regione Lazio i lavoratori dipendenti appartenenti all'area del comparto e all'area della dirigenza, titolari di contratto di lavoro subordinato delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, nonchè i medici in formazione specialistica, i titolari di incarichi libero professionale, i contratti di collaborazione coordinata, in servizio dal 10 marzo 2020 al 30 aprile 2020, e che abbiano coperto almeno 20 turni di lavoro, vedranno riconosciuto un importo unico di 1.000 euro se inseriti nella Fascia A, di rischio elevato, o 600 euro se inseriti nella fascia B (rischio medio) a seconda del riconosciuto livello di esposizione.