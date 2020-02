Allo stadio si entra più velocemente: al via il test in vista di Euro 2020

L'Olimpico fa le prove generali in vista degli Europei 2020 e domani, venerdì 7 febbraio, in occasione di Roma-Bologna verrà testata una nuova procedura di ingresso all'impianto in piazza Lauro De Bosis, in prossimità dell'Obelisco, dove verrà predisposto un allestimento provvisorio.

Tale allestimento, deciso di concerto fra la AS Roma e la Questura, prevede la predisposizione di 56 canali di accesso di altezza 1,20 metri disposti ai lati dell'Obelisco.

"In questa sede gli Steward eseguiranno il rituale controllo di documento, titolo di accesso e pat down, che normalmente avviene al passaggio delle barriere di pre filtraggio poste immediatamente dopo. Effettuato il passaggio attraverso tali canali di accesso, il pubblico potrà proseguire verso i consueti cancelli senza ulteriori controlli in fase di pre filtraggio. - spiega la Questura - Si prevede, dunque, uno snellimento dei tempi di ingresso, a dispetto della presenza di un maggior numero (circa il triplo) di canali di accesso presenti rispetto a quelli normalmente utilizzati".

E le novità non finisco qui. La As Roma ricorda, inoltre, ai propri tifosi che "con lo scopo di facilitare l'arrivo e il ritorno dallo stadio, soprattutto in un giorno feriale, sono confermate le facilitazioni previste dal piano mobilità avviato in occasione del derby". All'Olimpico, infatti, si potrà accedere con scooter elettrici, in bici o con taxi ad hoc.