Coronavirus, terza zona rossa nel Lazio: a Contigliano (Rieti) limitazione alla mobilità fino all'11 aprile

Dopo Fondi e Nerola la Regione Lazio blinda anche Contigliano in provincia di Rieti. La decisione arriva nel tardo pomeriggio con un'ordinanza firmata dal vicepresidente Daniele Leodori. Alla base della decisione il Cluster di una casa di riposo dove su 87 persone 71 sono risultate positive e di queste 63 risultano residenti nel Comune reatino. Su 32 operatori sanitari 21 risultano positivi e di questi 13 residenti a Contigliano

Per questo e per limitare il contagio da Coronavirus è stata firmata l’ordinanza per limitare la mobilità con il divieto di allontanamento dal territorio del comune di Contigliano da parte di tutte le persone presenti e delle ulteriori misure di limitazione per consentire un’approfondita indagine epidemiologica al fine di garantire il contenimento dell’epidemia.

"L’ordinanza avrà effetto immediato e sino all’11 aprile. Sarà fornito il massimo supporto all’Amministrazione comunale e alla Asl di Rieti alla quale è stata demandata la gestione della casa di riposo che diventerà una residenza COVID con personale sanitario garantito dalla stessa Asl. Ci sarà - prosegue il comunicato - il supporto dell’equipe itinerante dell’Ordine dei Medici di Roma, e la Croce Rossa che ha dato la sua disponibilità per effettuare l’indagine epidemiologica, insieme ai servizi di prevenzione della Asl coordinati dal SERESMI – Spallanzani, e i test alla popolazione secondo i protocolli operativi. Siamo vicini alle famiglie, ai cittadini di Contigliano - aggiungono Leodori e D'Amato - che dovranno sostenere questa ulteriore limitazione che ha come obiettivo la loro salute e quella di una grande comunità. Un provvedimento indispensabile per la salute pubblica e - sottolinea il comunicato della Regione - laddove queste misure di contenimento sono state gia' adottate hanno portato risultati".