Amazon ancora più veloce: lanciato anche a Roma il servizio "Consegna Oggi"

Difficile far concorrenza al migliore, se il migliore non smette mai di stupire. Fondamentale, però, è che i diritti dei lavoratori vengano rispettati. Amazon rende da oggi disponibile "Consegna Oggi" per i clienti "Prime" di Roma, che potranno così usufruire di consegne ancora più veloci, senza costi aggiuntivi su oltre un milione di prodotti.

Da oggi, infatti, i clienti Amazon Prime della capitale possono effettuare il proprio ordine nel corso della mattina, tipicamente entro le 13:00 e tutti quelli superiori ai 29 euro, idonei alla formula "Consegna Oggi", saranno consegnati tra le 18.30 e le 21.30 del giorno stesso, dal lunedì al venerdì e senza costi aggiuntivi. I clienti potranno trovare un’ampia selezione di prodotti, inclusi accessori utili per le vacanze, letture estive, prodotti tecnologici etc. I codici postali coperti dal servizio si possono facilmente ricercare su www.amazon.it/consegnaoggi.

Lou Santini (Amazon): "Roma raggiunge Milano, siamo entusiasti"

"Siamo entusiasti di estendere a tutti i clienti Prime nell’area di Roma la consegna in giornata senza costi aggiuntivi, che si somma ai tanti vantaggi già inclusi nel loro abbonamento, come lo streaming illimitato di film e serie TV o l'archiviazione di foto con Prime Photos, tutti senza costi aggiuntivi” ha dichiarato Lou Santini, Director EU Prime at Amazon. “Roma si aggiunge così a Milano come seconda città italiana in cui Amazon rende disponibile per i clienti Prime questo servizio di consegna veloce. I clienti possono trovare un’ampia selezione di prodotti disponibili per la consegna in giornata, e ricevere ciò di cui hanno bisogno, o che semplicemente desiderano, entro la sera stessa".

Dall'elettronica ai giocattoli, ai film e molto altro. Il servizio include anche centinaia di migliaia di prodotti da aziende di ogni dimensione che utilizzano il servizio Logistica di Amazon.

Dalla mattina alla sera

Si possono trovare e ricevere i prodotti in giornata acquistando sia dal proprio Pc che dal proprio dispositivo mobile. Ci sono due modi semplici per trovare i prodotti disponibili I clienti Prime possono cercare il logo "Consegna Oggi" nelle pagine dei prodotti idonei, aggiungere articoli per un totale di ordine superiore ai 29 euro e quindi scegliere l’opzione suddetta, senza costi aggiuntivi al momento del check-out. In alternativa i clienti Prime possono anche utilizzare la funzione “Ricevi oggi”, situata nel menu dei filtri, per trovare i prodotti idonei durante la ricerca.

Al di sotto di questo valore minimo dell'ordine, l'opzione di consegna in giornata è disponibile per 6,99 euro per ordine. Per i clienti "non Prime", la consegna in giornata è disponibile per 8,99 euro per ordine.