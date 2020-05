Più suolo pubblico per tutti: anche i negozi avranno il loro spazio all'aperto per la fase 2

Più tavolini per bar, ristoranti e non solo. Fuori dalla città storica l'occupazione di suolo pubblico sarà concessa a tutte le tipologie di attività commerciale. Così la maggioranza M5s punta a dare linfa al tessuto produttivo locale piegato dall'emergenza coronavirus e lavora alla delibera che cambierà, seppur temporaneamente, alcuni aspetti importanti del commercio cittadino.

E allora, in deroga a molti dei vincoli apposti negli anni dai Beni culturali e dal I municipio, fatto salvo sempre il rispetto del Codice della strada, l'unico limite all'occupazione di suolo pubblico sarà la giusta distanza dai monumenti.

In sostanza: dentro il confine della Città storica, nel cuore della città, bar, ristoranti e librerie potranno chiedere un allargamento delle concessioni esterne, dove posizionare tavolini (e recuperare i posti persi all'interno per il distanziamento sociale) o espositori, fino al 35% in più o da zero se già non possedevano una concessione. Mentre la stessa possibilità varrà fuori dal Centro per tutte le tipologie di negozi.

"Le attività sono state provate dalla chiusura e abbiamo il dovere di metterle nelle condizioni di poter lavorare e di poter garantire al tempo stesso il distanziamento sociale dei clienti prevedendo anche nuove tipologie di arredo" commenta il presidente della commissione Commercio Andrea Coia, firmatario della proposta di delibera che dovrà passare a stretto giro dal Consiglio comunale.

Un'altra modifica fondamentale riguarderà i tempi delle concessioni: attualmente l'iter prevede da 30 a 60 giorni per il rilascio, incompatibili con l'emergenza. "Vogliamo ridurlo almeno a 20 giorni con la procedura del silenzio-assenso. Vogliamo salvare e far ripartire al più presto le attività produttive: più spazio vuol dire più sicurezza, decoro, semplificazione e velocità".

Mentre in parallelo si lavora anche all'esenzione per bar e ristoranti della tassa di occupazione di suolo pubblico (Cosap) per sei mesi. Secondo quanto annunciato durante un'informativa al Senato del ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Dario Franceschini, la norma dovrebbe rientrare nel decreto del Governo di maggio.