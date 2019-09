Thegiornalisti al Circo Massimo, attese 20mila persone: strade chiuse da venerdì

Tutto pronto per il concerto dei Thegiornalisti al Circo Massimo. La band capitanata da Tommaso Paradiso sarà la prima italiana ad esibirsi nella location più ambita di Roma, quella che negli ultimi anni ha ospitato artisti del calibro di Roger Waters, Bruce Springsteen, Rolling Stones e David Gilmour.

The Giornalisti al Circo Massimo

Circa 20mila le persone attese per il concerto dei Thegiornalisti al Circo Massimo con la Love Area, la parte del prato più a ridosso del palco, sold out da giorni.

Un grande show, quello in programma sabato 7 settembre 2019 nell'antico stadio romano, a chiusura della tournée che ha venduto oltre 250mila biglietti.

"Love al Massimo" il titolo dell'evento che caratterizzerà il sabato della Capitale. Sul palco numerosi ospiti: da Elisa a Calcutta, Luca Carboni, Dardust, Takagi & Ketra, Franco 126.

In occasione del concerto dei Thegiornalisti al Circo Massimo bus deviati e strade chiuse a partire dal venerdì precedente il live.

Concerto The Giornalisti al Circo Massimo: strade chiuse

Dalle 15 di venerdì 6 settembre, e fino alle 5 di domenica mattina, verrà chiusa al traffico via dei Cerchi da piazza di Porta Capena e via di San Teodoro.

Dalle ore 14 di sabato 7 settembre alla chiusura di via dei Cerchi si aggiungeranno quelle in viale del Circo Massimo (da viale Aventino a via dell'Ara Massima di Ercole), in via della Greca, via dei Cerchi (da via dell'Ara Massima di Ercole a piazza Bocca della Verità) e in via dell'Ara Massima di Ercole.

The Giornalisti a Roma: bus deviati. Chiusura per stazione Circo Massimo

Prevista la deviazione delle lnee di bus 81, 118, 160, 628, 715 e C3. Inoltre, dalle 23, possibile chiusura per la stazione Circo Massimo della linea B della metropolitana.