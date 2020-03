Esquilino, la comunità cinese dona 1500 mascherine al I Municipio

Continua l'emergenza coronavirus e Roma, e tante sono le donazioni da parte delle associazioni. Consegnate questa mattina, nelle mani della Presidente Sabrina Alfonsi e dell'Assessore alle Politiche Sociali Emiliano Monteverde, 1500 mascherine donate dall’Associazione Qiaoai dei Cinesi in Italia al Municipio Roma I Centro.

"La comunità cinese, che in patria ha conosciuto per prima gli effetti devastanti dell’epidemia da Covid 19, con questo gesto ha voluto dare un segnale fortemente simbolico di solidarietà e vicinanza ai propri concittadini italiani che in queste settimane stanno sperimentando questi effetti sulla loro pelle.” dichiarano Alfonsi e Monteverde in una nota congiunta.

"Siamo stati molto felici di ricevere questo contributo. E’ molto importante poter disporre di un numero adeguato di dispositivi di protezione individuali da distribuire a tutti i volontari, che in questi giorni difficili stanno svolgendo servizi fondamentali per alleviare i disagi delle persone più a rischio costrette a rimanere a casa. Abbiamo già iniziato la distribuzione alle varie associazioni che lavorano sul territorio come A.C.L.I., Portierato Testaccio, ArticoloNove Onlus, Trastevere Attiva, Casa Africa. Una parte dei dispositivi sarà consegnato agli operatori e agli ospiti dei nostri due centri di accoglienza di Via Guicciardini e Via Sabotino e della Casa di Riposo dell’IPAB Santa Francesca Romana".

"Una dotazione – continuano Alfonsi e Monteverde - che si aggiunge alle 300 mascherine in arrivo dalla Protezione Civile Comunale da distribuire ai dipendenti degli uffici municipali che stanno continuando a garantire i servizi incomprimibili, e alle 1000 mascherine arrivate dalla Protezione Civile regionale e già distribuite sabato scorso alle 500 persone presenti nell’immobile occupato di Via Santa Croce in Gerusalemme".

