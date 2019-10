Al Romics e alla Sagra dell'uva in treno: 37 convogli straordinari nel week end

Trentasette treni straordinari per vivere un weekend di divertimento e relax all’insegna di una mobilità green. Sabato 5 e domenica 6 ottobre, Trenitalia, in collaborazione con la Regione Lazio, metterà a disposizione 31 treni speciali per raggiungere la kermesse Romics, la rassegna internazionale del fumetto, e altri 6 per arrivare alla Sagra dell’uva di Marino.

Nello specifico, sarà incrementata l’offerta per Fiera di Roma - linea Roma - Fiumicino Aeroporto (FL1) - con 11 collegamenti straordinari il sabato e 20 la domenica. Quasi 41 mila posti in più per raggiungere Romics, l’appuntamento dedicato agli appassionati di fumetti, illustrazioni e animazioni d’autore.

Saranno invece 6 i treni straordinari sulla linea Roma – Albano Laziale (FL4), che domenica 6 ottobre porteranno gli amanti del vino e degli eventi tradizionali alla stazione di Marino Laziale per la Sagra dell’uva, per assistere al “miracolo delle fontane che danno vino” o alla sfilata dei carri allegorici. Un incremento del 20% dei posti.

Trenitalia Lazio per l’occasione potenzierà anche il servizio di assistenza alle persone nelle stazioni di Roma Ostiense, Fiera di Roma e Marino Laziale.

L’intera offerta di trasporto aggiuntiva sarà consultabile e acquistabile sui sistemi di vendita Trenitalia dal 5 ottobre. Una risposta concreta a favore della mobilità sostenibile per raggiungere eventi popolari di forte richiamo, senza lo stress del traffico e della ricerca di parcheggio.