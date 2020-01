Lazio-Napoli e Roma-Juve, weekend di grande calcio all'Olimpico: il piano per la mobilità

Doppio appuntamento con il grande calcio all'Olimpico. Sabato, dalle 18, Lazio-Napoli. Domenica, dalle 20,45, Roma-Juventus. Consueta disciplina di viabilità e sosta attorno allo stadio come avviene in occasione dei grandi eventi. Divieti di sosta e aree di parcheggio dedicate.

L'area del Foro Italico è servita da una linea tranviaria, il 2, in partenza da piazzale Flaminio (corrispondenza stazione Flaminio metro A), e da quattordici linee di bus in arrivo da diverse zone della città: 23 (via Pincherle-Marconi-Ostiense-Centro-Prati-piazzale Clodio), 31 (Laurentina metro B-Colli Portuensi-via Anastasio II-Cipro metro A-piazzale Clodio), 32 (stazione Saxa Rubra della ferrovia Roma-Nord-via Flaminia-Tor di Quinto-lungotevere Diaz-Ottaviano metro A-piazza Risorgimento), 69 (largo Pugliese-Jonio/metro B1-Prati Fiscali-via del Foro Italico-lungotevere Diaz-piazzale Clodio), 70 (Termini-Centro-piazzale Clodio), 200 (stazione Prima Porta ferrovia Roma-Nord-via Flaminia-Corso Francia-Tor di Quinto-piazza de Bosis-piazza Mancini), 201 (Olgiata-Cassia-Corso Francia-piazza Mancini), 226 (Grottarossa-Cassia-piazza de Bosis-piazza Mancini), 280 (stazione Ostiense/metro B Piramide/Porta San Paolo Roma-Lido-Centro-Prati-Lepanto metro A-piazza Mancini), 301 (Grottarossa-Cassia-piazza de Bosis-Prati-Centro-piazza Augusto Imperatore), 446 (circonvallazione Cornelia metro A-Pineta Sacchetti-Trionfale-via Cortina d'Ampezzo-stadio-piazza Mancini), 628 (piazza Cesare Baronio-Appio Latino-Centro-Prati-Farnesina), 910 (stazione Termini-Parioli-Flaminio-piazza Mancini) e 911 (San Filippo Neri/ferrovia FL3-Trionfale-Monte Mario-Camilluccia-piazza de Bosis-piazza Mancini).