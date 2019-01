Ex cinema Apollo, c'è il bando per rimuovere l'amianto. Gatta: "Bonifica entro l'anno"

L'ex cinema Apollo libero dall'amianto. Ora il traguardo sembra un po' più vicino. E i residenti come Angela, che ha perso il papà per un mesiotelioma causato dall'eternit, polvere cancerogena (bandita dalle costruzione edili con una legge del 1992) respirata per vent'anni dalle finestre di casa, tirano un sospiro di sollievo: la gara per i lavori di rimozione del materiale dal palazzetto liberty all'Esquilino è in corso di aggiudicazione. Tempi stimati?

"Il nostro obiettivo è farcela entro il 2019" assicura l'assessore ai Lavori pubblici Margherita Gatta, invitata in commissione Trasparenza a rendicontare sul caso. "Siamo intervenuti in tempi celeri, facendoci carico di un iter che non ci competeva direttamente, perché ne abbiamo compreso la natura emergenziale" spiega ancora Gatta. E alle polemiche per i ritardi nella partenza dei lavori, e il rischio di perdere i fondi stanziati, ha replicato: "Ci è voluto del tempo per pianificare il tutto, anche per garantire la sicurezza degli operai che andranno sul posto. Ma i fondi ci sono sempre stati". Un cantiere complesso, che richiede 800mila euro (stanziati a bilancio nel 2018) e tre fasi operative per rimuovere l'eternit presente nella copertura e nella pavimentazione e per mettere in sicurezza la facciata, che a causa del rischio crolli ha reso impraticabile il marciapiede di via Giolitti, nel tratto che costeggia il binari del tram.

Una bomba ambientale nel cuore della città, a pochi metri dalla stazione Termini e a pochi centimetri dalle finestre dei residenti, certificata da dati del Centro regionale amianto del 2016. Che finalmente, almeno sulla carta, si avvia a nuova vita. Certo, cittadini e opposizioni vigileranno, dopo mesi passati a denunciare, protestare, pressare l'amministrazione. "Come commissione continueremo a monitorare il corretto svolgimento di tutte le procedure, nel frattempo, non possiamo che essere contenti per questa vittoria per il territorio - dichiarano in una nota il presidente della commissione capitolina Trasparenza Marco Palumbo, l'assessore all'Ambiente e il consigliere Pd in I municipio Anna Vincenzoni e Sara Lilli - da mesi il municipio I si batte per far bonificare il Cinema Apollo e finalmente questa mattina sono arrivate notizie positive".