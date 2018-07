Nuova tangenziale e galleria Giovanni XXIII, partono i lavori: tunnel chiusi fino al 5 agosto

Con l'estate ecco arrivare le opere di manutenzione stradale della città. Gli interventi all’interno di tunnel e gallerie, in particolare, richiedono un impegno extra, rispetto al programma di lavori notturni già avviato. Da lunedì due importanti tratti della Tangenziale saranno chiusi al traffico. E' la polizia locale di Roma Capitale ad informare che "i lavori comporteranno la totale interdizione al transito veicolare, dalle ore 00,01 del 16 luglio fino alle ore 24 del 05 agosto 2018, dei seguenti tratti stradali: galleria della Nuova Circonvallazione Interna direzione Foro Italico a partire dalla rampa di accesso posta sul cavalcavia in uscita dalla A24; galleria Giovanni XXIII in direzione via della Pineta Sacchetti".

Traffico dirottato sulla Tangenziale Est

Per questo, da lunedì prossimo fino a domenica 5 agosto, la galleria della Nuova Circonvallazione Interna (nota comunemente come"Tangenziale") che porta verso la Nomentana dovrà essere chiusa al traffico per tutto il giorno. Al suo interno, infatti, si deve intervenire sull’impianto di illuminazione che spesso presenta problemi di funzionamento, con ricadute sulla sicurezza.

Il traffico verrà quindi dirottato sul vecchio tracciato della Tangenziale Est e soprattutto chi proviene dall’A24 dovrà prendere le contromisure. Le opzioni sono due: prendere la Tangenziale verso San Lorenzo e invertire la marcia a largo Passamonti; uscire allo svincolo Fiorentini e proseguire su via dei Monti Tiburtini. Chiuse, comunque, tutte le altre rampe di accesso alla galleria.

Galleria Giovanni XXIII

Sempre dal 16 luglio al 5 agosto, per lavori, la galleria Giovanni XXIII sarà chiusa in direzione Trionfale/Pineta Sacchetti. "La Polizia Locale", si legge in una nota, "adotterà tutti i provvedimenti necessari al fine di ridurre di il più possibile l’impatto sulla mobilità cittadina con particolare riferimento ai territori dei Municipi interessati: I – II – IV – V- VII- XV".