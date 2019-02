Lavori di manutenzione: chiusura notturna della Galleria Nuova Circonvallazione Interna

Chiusura Notturna per la Galleria Nuova Circonvallazione Interna. Dalle ore 22.00 del 27 febbraio 2019 alle ore 06.00 del 28 febbraio 2019, per consentire interventi di manutenzione canna in direzione San Giovanni, istituzione del divieto di transito sulla Tangenziale Est all'altezza della Via Nomentana, con uscita obbligatoria sulla complanare in direzione Via della Batteria Nomentana per il flusso veicolare proveniente da Via Salaria.

Chiusura al traffico veicolare di tutte le rampe di immissione.