Lavori di manutenzione: chiusura notturna dello svincolo Gra-Complanare Ovest

Chiusura notturna dello svincolo Gra – Complanare Ovest dell'A24. Lo rende noto la concessionaria Strada dei Parchi per urgenti lavori di manutenzione effettuati dal Compartimento ANAS per il Lazio sul Grande Raccordo Anulare. In particolare dalle ore 21:30 dei giorni 19 e 20 dicembre alle ore 06:00 dei giorni successivi si renderà necessario disporre la chiusura della rampa dello Svincolo con il Grande Raccordo Anulare con provenienza dalla Complanare Ovest (Lunghezza/Roma Est) e direzione Tiburtina/Nomentana (carreggiata esterna del GRA).

Conseguentemente, nei suddetti giorni ed orari, sarà possibile usufruire degli altri svincoli del GRA, successivi all’interconnessione con l’A24 (La Rustica), effettuando l’inversione di marcia sulla viabilità ordinaria, ove possibile, per rientrare successivamente sul Grande Raccordo Anulare.