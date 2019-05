Lavori sul Raccordo Anulare: chiuso quattro notti tratto Ardeatina-Laurentina

Chiusura notturna di un tratto del Grande Raccordo Anulare. Proseguono da parte di Anas (Gruppo FS Italiane) i lavori di manutenzione sul GRA. Dopo la chiusura per tre notti della tratta della carreggiata interna Appia-Ardeatina questa volta, sempre per consentire gli interventi di ripristino della pavimentazione, la carreggiata interna sarà temporaneamente chiusa tra gli svincoli 24 Ardeatina (km 48) e 25 Laurentina (km 52,500) per quattro notti, dalle 21:30 alle 5:30 da lunedì 27 a giovedì 31 maggio.

Il traffico sarà deviato su via Ardeatina in direzione Roma Centro, per proseguire su via di Tor Pagnotta fino a via Laurentina e immettersi nuovamente sul GRA in carreggiata interna allo svincolo 25.