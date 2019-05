Lavori sul Grande Raccordo Anulare: chiuso tre notti tratto della carreggiata interna

Lavori di nuova pavimentazione, manutenzione degli impianti tecnologici ed interventi di manutenzione nella galleria Appia. Nelle notti tra mercoledì 22 e venerdì 24 maggio, tra le ore 21.00 e le ore 6.00 del giorno successivo, per lavori Anas (Gruppo FS Italiane), saranno attuate delle limitazioni al traffico veicolare lungo la carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare di Roma.

Nel dettaglio, nella fascia oraria dalle 21:30 alle 5:30 del giorno successivo sarà chiusa al traffico la carreggiata interna nel tratto dallo svincolo ‘Appia’ (km 44,050) allo svincolo ‘Ardeatina’ (km 48,000) e le corsie di marcia veloce e sorpasso dal km 48,200 al km 49,500.

Come comunica ancora Anas si rende necessaria anche la chiusura della rampa di immissione in carreggiata interna del GRA dalla SS7 “Appia”.

La circolazione in transito sulla carreggiata interna del GRA insieme al traffico in transito sulla stessa Appia dovrà uscire obbligatoriamente al km 44,050 sulla Via Appia e dovrà proseguire in direzione dell'Aeroporto di Ciampino fino al km 15,600, per immettersi su via di Fioranello e proseguire fino allo Svincolo ‘Ardeatina’, al fine di immettersi sulla carreggiata interna del GRA e raggiungere la destinazione prevista.