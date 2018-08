Raccordo Anulare: lavori urgenti di manutenzione, chiusura notturna per la rampa di accesso all'A24

Chiusura notturna della rampa di accesso del Grande Raccordo Anulare in direzione A24 e A25. Lo rende noto Strada dei Parchi, a causa di "urgenti lavori di manutenzione". In particolare dalle 22:00 dei giorni 5, 6 e 7 settembre alle ore 6:00 dei giorni successivi è stata disposta la chiusura della rampa del Gra, in carreggiata esterma, in direzione dell'autostrada Roma-L'Aquila-Teramo e A25.

Chiusa rampa accesso A24 dal Raccordo Anulare

Come informa ancora la concessionaria Strada dei Parchi, "nei suddetti giorni ed orari, per il traffico percorrente il G.R.A., carreggiata esterna, e diretto verso A24/A25 si consiglia di proseguire fino al successivo svincolo della Tiburtina e reimmettersi sul G.R.A., carreggiata interna, in direzione A24/A25. Rimane invece accessibile la rampa del G.R.A., carreggiata esterna, in direzione Tangenziale est".