Verifiche tecniche sul tratto urbano dell'A24: chiusa due notti la galleria Pittaluga

Chiusure notturne in Galleria Pittaluga. Lo rende noto Strada dei Parchi per consentire delle verifiche tecniche sulla tratta autostradale compresa tra lo svincolo di Via di Portonaccio e l’allacciamento con la Tangenziale Est del Tronco di Penetrazione Urbana dell’autostrada A24.

In particolare saranno adottati i seguenti provvedimenti:

dalle ore 22:00 del giorno 6 novembre alle ore 06:00 del giorno successivo sarà disposta la chiusura al traffico diretto verso la Tangenziale Est / Tiburtina/ Salario-Nomentano/ Roma centro;

dalle ore 22:00 del giorno 7 novembre alle ore 06:00 del giorno successivo sarà disposta la chiusura al traffico diretto verso GRA/A24/A25.



Come informa ancora Strada dei Parchi, nei rispettivi giorni ed orari, per tutti i veicoli provenienti da A24/A25/GRA e diretti verso la Tangenziale Est sarà disposta l’uscita obbligatoria in corrispondenza dello svincolo di Via Portonaccio e sarà interdetto l’accesso a tutti i veicoli provenienti da Via Torelli e diretti verso la Tangenziale Est, ovvero alternativamente sarà interdetto l’accesso all’autostrada A24 ai veicoli provenienti dalla Tangenziale Est in direzione GRA/A24/A25, che potranno usufruire dello Svincolo di Portonaccio in direzione del GRA.