Tratto Urbano A24: chiusure notturne nella Galleria Pittaluga

Galleria Pittaluga chiusa due notti per consentire delle verifiche tecniche nel tunnel. Lo rende noto Strada dei Parchi.

In particolare, sulla tratta autostradale compresa tra lo svincolo di Via di Portonaccio e l’allacciamento con la Tangenziale Est del Tronco di Penetrazione Urbana dell’autostrada A24, dalle ore 22:00 del giorno 16 dicembre alle ore 06:00 del giorno successivo, sarà disposta la chiusura al traffico in direzione Tangenziale Est; mentre, dalle ore 22:00 del giorno 17 dicembre alle ore 06:00 del giorno successivo, verrà disposta la chiusura al traffico nella direzione opposta (GRA/A24/A25).

Pertanto, negli orari indicati del giorno 16 dicembre, per tutti i veicoli provenienti da A24/A25/GRA e diretti verso la Tangenziale Est, sarà disposta l’uscita obbligatoria in corrispondenza dello svincolo di Via di Portonaccio e sarà interdetto l’accesso per tutti i veicoli provenienti da Via Torelli e diretti verso la Tangenziale Est, mentre nella notte del 17 sarà interdetto l’accesso all’autostrada A24 dalla Tangenziale Est in direzione GRA/A24/A25 e i veicoli potranno usufruire dello Svincolo di Portonaccio in direzione del GRA.