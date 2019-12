Nuovi impianti di illuminazione sul Raccordo Anulare, chiusure notturne nella Galleria Appia

Chiusure notturne nella Galleria Appia. Continua infatti l’attività di ammodernamento degli impianti tecnologici, avviata da Anas sull’autostrada A90 Grande Raccordo Anulare. Si tratta dei lavori di adeguamento dei nuovi impianti di illuminazione a led ed antincendio che saranno collaudati nella Galleria Appia al km 44,700 del GRA

Per consentire lo svolgimento delle attività di collaudo in piena sicurezza sono previste le seguenti limitazioni al traffico:

dalle ore 21.30 di giovedì 12 dicembre alle ore 06.00 di venerdì 13 dicembre, sarà chiusa al traffico la carreggiata interna e la relativa rampa di accesso al GRA da Via Appia; gli utenti che dovranno transitare sulla carreggiata interna del GRA dovranno obbligatoriamente uscire sulla via Appia (Uscita 23), percorrere Via di Fioranello proseguire su Via Ardeatina e successivamente potranno immettersi nuovamente sul GRA; percorso inverso per i veicoli provenienti da Via Appia e diretti sulla carreggiata interna.

Dalle ore 21.30 di venerdì 13 dicembre alle ore 06.00 di sabato 14 sarà chiusa, invece, la carreggiata esterna del GRA nel tratto interessato dalla galleria; gli utenti in transito dovranno obbligatoriamente uscire per via Ardeatina (Uscita 24), percorrere via di Fioranello proseguire su Via Appia e successivamente potranno nuovamente immettersi sulla carreggiata esterna del GRA.

Tali attività seguono a quelle già effettuate nei giorni scorsi nella galleria Trionfale. Gli interventi, fanno parte del piano Greenlight, il progetto che riguarda la rete Anas che comporta la sostituzione dei corpi illuminanti obsoleti con LED di ultima generazione con l’obiettivo di ridurre i consumi e migliorare la gestione degli impianti di illuminazione, ma anche di innalzare i livelli di sicurezza all’interno delle stesse gallerie, potenziando la visibilità e la qualità di diffusione delle luci artificiali.