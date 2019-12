Certificati anagrafici nelle edicole: ecco l'elenco dei chioschi che li rilasciano

Sono 43 le edicole a Roma dove sarà possibile ritirare certificati anagrafici proprio come avviene agli sportelli municipali. Il nuovo servizio sta partendo in città in via sperimentale dopo un lungo studio da parte di Roma Capitale. Un modo per snellire le procedure degli uffici, per venire incontro a quei cittadini più anziani magari meno pratici con il rilascio online, ma anche per tentare un rilancio dei chioschi di giornali, da tempo in difficoltà con la crisi del giornale di carta, sempre meno letto a fronte dell'accesso all'informazione in rete.

Ecco di seguito l'elenco di edicole aderenti all'iniziativa.



VIA NAZIONALE/VIA DEL BOSCHETTO 1

VIA VITTORIO VENETO 78/A 1

VIA S.PIOX ALT.CIV.11 1

VIA M.A.COLONNA f/c 35 1

VIA SABOTINO/VIA P.DE CALBOLI 1

PIAZZA VESCOVIO 2

VIALE PINTURICCHIO N.8 2

PIAZZA DEGLI EUGANEI 3

VIA EUGENIO CHECCHI N. 21/23 4

VIA CIPRIANO FACCHINETTI ALT. CIV. 48 4

VIALE SACCO E VANZETTI 4

VIALE B. BARDANZELLU 140 4

PIAZZA ROBERTO MALATESTA 5

VIALE PALMIRO TOGLIATTI ALT.CIV. 972 5

VIA DINO PENAZZATO ALT.CIV.71 5

VIA APPIA NUOVA 594 7

VIA MARCO VALERIO CORVO 170 7

VIALE PALMIRO TOGLIATTI 2 CINECITTA' 2 7

VIA CIAMARRA 38/B 7

VIA ANTONIO CIAMARRA TRA I CIV. 233-241 7

VIALE SPARTACO 12 7

PIAZZA DEI NAVIGATORI 9 8

V.LE TORMARANCIA/VIA DEI LINCEI 8

VIA CORNELIO MAGNI 8/VIA C.ROSSINI 8

VIA ERMINIO SPALLA SNC 8

VIA OSTIENSE 151 8

VIA GASPARE GOZZI 8 8

VIA CADUTI GUERRA LIBERAZIONE 452 9

VIA LAURENTINA 571 9

VIALE G.BONELLI/VIALE HUGO PRATT 9

VIA CARLO DEL GRECO 10

VIA DELLE CANARIE 15 10

VIA DELLA MAGLIANA 243 11

VIA DELL'IMBRECCIATO 132 11

VIA PORTUENSE ALT. CIV.541 11

VIA BLASERNA F.TE CIV.86/88 11

LARGO TOJA 12

VIA BALDO DEGLI UBALDI N.131 13

VIA TRIONFALE N.11472 14

PIAZZA MILLESIMO 14

VIA MATTIA BATTISTINI 61/a 14

VIA DUE PONTI/VIA SINISI 15

PIAZZALE PONTE MILVIO ALT.CIV.44-45