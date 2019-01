Centurioni, stop da Prati a San Lorenzo: ecco la nuova ordinanza 

Arriva una nuova ordinanza del Campidoglio che rinnova il divieto di attività ai cosiddetti "centurioni". Tecnicamente, si legge nel provvedimento che da anni si ripete puntuale, a "qualsiasi attività che preveda la disponibilità ad essere ritratto come soggetto in abbigliamento storico in fotografie e/o filmati, anche senza richiesta di corrispettivo in denaro".

L'ordinanza sarà valida fino al 31 marzo 2019, e riguarda tutto il territorio del centro storico incluso nel perimetro riconosciuto come sito dell'Unesco. Da Prati a San Lorenzo, passando per le aree monumentali e arrivando a includere il primo tratto di via Casilina, da porta Labicana a viale Castrense. "L'obiettivo è tutelare il patrimonio artistico, storico, monumentale e garantire la fruibilità e la vivibilità, da parte di turisti e cittadini, dei beni culturali, assicurando decoro e sicurezza" spiega in una nota il Campidoglio.

L'ordinanza potrebbe essere l'ultima di una lunghissima serie. E' infatti stato approvato a novembre dalla giunta capitolina il nuovo regolamento di polizia urbana che, tra le tante, prevede il divieto permanente proprio per i centurioni. Ma ancora deve passare dal Consiglio comunale. Quando entrerà in vigore, il Comune non sarà più costretto a utilizzare lo strumento, emergenziale, dell'ordinanza sindacale.