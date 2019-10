Cavallo di una botticella cade in via Condotti

Si riaccende la polemica sulle botticelle nella Capitale. E' un incidente accaduto ieri a spingere gli animalisti ad andare all'attacco dell'amministrazione Raggi. La denuncia parte da Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista (Ape). "Un cavallo è caduto giovedì 17 ottobre, alle 10:30, in Via Condotti, scivolando su un tombino”.

"Sottoporre gli animali a fatiche disumane", continua Sidoli, "nel nome di una tradizione anacronistica è maltrattamento animale. I cavalli a Roma sono costretti, contro la loro volontà, a trainare tutti i giorni carichi estremamente pesanti (solo la carrozza pesa ben 800 kg) tra il frastuono del traffico e la pavimentazione sdrucciolevole".

Quindi la richiesta: "Chiediamo al Sindaco Virginia Raggi di fermare questo sfruttamento ingiustificato di animali. Ricordiamo che l’abolizione delle botticelle era il primo punto del programma che aveva sottoscritto davanti a tutte le principali associazioni animaliste nel 2016. A quanto pare, è rimasta lettera morta. L’ennesimo tradimento a chi difende e rispetta gli ultimi tra gli ultimi". Conclude Sidoli: "Ci appelliamo a tutti gli amanti degli animali per la costruzione di una mobilitazione che porti a fermare questa crudeltà. Il 9 luglio la commissione Trasporti della Camera aveva accolto la riscrittura dell’art.70 del codice stradale, quello che consente il servizio di piazza con veicoli a trazione animale. L'emendamento presentato e sostenuto dall’on. Patrizia Prestipino (Pd), e dalle esponenti di Forza Italia, Michela Vittoria Brambilla e Federica Zanella si è arenato in Aula. Il legislatore deve far approvare con urgenza questo provvedimento che può salvare la vita a tanti cavalli. La scena dell'equino che stramazza a terra ha lasciato sgomenti molti turisti. Questo spettacolo indegno è l’ennesimo schiaffo all'immagine del Bel Paese. È arrivato il momento che il Parlamento ascolti la crescente sensibilità degli italiani nei confronti dei diritti degli animali".