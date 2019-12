Carlo Santucci premiato al Quirinale: il medico eroe nominato Cavaliere dal Presidente della Repubblica

Cè anche un medico eroe tra gli "eroi civili" i premiati al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A ricevere il riconoscimento di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana: "Per l’altruismo e l’impegno profuso nel delicato intervento di primo soccorso che, nell’agosto 2019, ha permesso di salvare la vita a una donna in arresto cardiaco su un treno austriaco diretto a Dobbiaco" Carlo Santucci, romano di 34 anni.

Medico chirurgo precario. Per molti anni ha lavorato nelle ambulanze e al momento è insegnante di primo soccorso. In vacanza in montagna, il 27 agosto scorso, mentre era in treno è intervenuto, su richiesta dei passeggeri, in soccorso di una donna in arresto cardiaco.

In mancanza di un defibrillatore sul treno, ha praticato il massaggio cardiaco tenendola in vita per quaranta minuti, finché non è arrivato l’elisoccorso austriaco che l’ha trasportata in ospedale.

In passato praticando la manovra di Heimlich aveva salvato un bambino dal soffocamento.