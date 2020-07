A Snodo Mandrione 'Buon compleanno Carlè', concerto in ricordo del sassofonista Carlo Conti

Non una funzione commemorativa ma una festa. “Lo spirito di Carlo e la bellezza che trasmetteva meritano di essere celebrati alzando in alto i calici al cielo e facendo partire la musica”. Ė con questo intento che lunedì 13 luglio, presso il circolo Arci Snodo Mandrione di via del Mandrione 63, l’associazione Cies Onlus e Agus Collective ricorderanno il jazzista Carlo Conti, morto il 30 maggio scorso a soli 40 anni.

‘Buon compleanno Carlè’, è il titolo dell’evento, perché proprio lunedì prossimo il sassofonista romano, molto conosciuto nel panorama jazz italiano e attivo anche sulla scena internazionale, avrebbe compiuto 41 anni. “Il Cies Onlus e Agus Collective hanno deciso di festeggiare il suo compleanno organizzando un grande concerto, una festa di musica, nella speranza che possa diventare nel tempo un appuntamento fisso per tutti gli amanti del jazz e per chi ha avuto il privilegio di suonare o soltanto conoscere Carlo”. Sul palco dello Snodo Mandrione, a partire dalle ore 19, “si alterneranno i musicisti e le musiciste che hanno suonato con Carlo in questi anni o che hanno condiviso con lui un percorso musicale. In accordo con gli artisti e le artiste l’organizzazione ha deciso di non menzionare i nomi di chi si esibirà”.

Durante l’evento “si avrà anche la possibilità di dare un contributo per la nascente associazione dedicata a Carlo. L’associazione si occuperà di diffondere il repertorio di musicale di Carlo, di istituire un festival annuale in sua memoria e di offrire borse di studio a giovani musicisti”.

Carlo Conti ha lasciato una moglie e due bambine di tre anni, Irene e Diana. Cies Onlus e tutte le realtà a lui vicine, in accordo con la famiglia, hanno lanciato una campagna per sostenere ed aiutare in questo momento difficile le figlie di Carlo, Irene e Diana. Qui per tutte le informazioni.

Ingresso libero con tessera ARCI (obbligatoria, 5€).

Per preordinare la tessera online e poi ritirarla a Snodo: https://portale.arci.it/preadesione/snodo

Per chi avesse difficoltà a preordinare la tessera online, è possibile farla direttamente a Snodo Mandrione lunedì sera stesso. Ma per quanto possibile, per evitare assembramenti all'ingresso, si invita caldamente a farla online.