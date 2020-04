"La circolare del comando generale dei carabinieri limita la rappresentanza militare": la denuncia dei sindacati

Una circolare del Comando generale dei carabinieri dello scorso 12 marzo diffonde le nuove misure da adottare in tempi di emergenza da Covid- 19, specificando (nel documento diffuso sull’intero territorio nazionale) le modalità attraverso cui la rappresentanza militare può agire. Immediata la replica dei sindacati di categoria che denunciano la limitazione delle loro funzioni. In una nota, i delegati Co.Ce.R. Caforio, Cursi e Romeo chiedono la sospensione dell’efficacia del provvedimento.

“Questa circolare ha limitato le funzioni della rappresentanza sindacale volta a tutelare i diritti del personale” hanno spiegato catalizzando l’attenzione su passaggi chiave del documento emanato dal comando generale, in primis sulla necessità che la rappresentanza venga esercitata in maniera collegiale e non che “i Comitati di Presidenza fungano da raccordo con i Comandanti affiancati, veicolando i contributi dei singoli delegati” (come si legge nella nota). Questo perché: “Addizionare i contributi non vuol dire trattarli” che implica la loro discussione in assemblea.

Per i sindacati si tratta di una scelta precisa di “tappare la bocca alle rappresentanze militari” soprattutto in virtù di un passaggio specifico della circolare: “valutino d’intesa con i comandanti affiancati, laddove ricorrano eccezionali, comprovate ed improcrastinabili esigenze, l’eventuale convocazione dell’assemblea con la partecipazione del numero minimo di delegati funzionale alla legale composizione dell’organo collegiale la cui attività dovrà rivolgersi”. Per i sindacati la triplice connotazione della tipologia delle esigenze è ridondante. “Fronteggiare il COVID-19, sostenendo la comunità militare impiegata sul campo, attraverso il pieno esercizio delle funzioni di rappresentanza, è intrinsecamente eccezionale ed improcrastinabile”. Non solo, convocare il numero minimo di delegati “riduce il pluralismo di idee e contributi”. Infine la richiesta: “Questa circolare umilia i rappresentanti sindacali, ne chiediamo la sospensione” hanno concluso.