Capodanno a Roma, Eur e Circo Massimo blindati: una cabina di regia per garantire la sicurezza

Roma si blinda per la notte di Capodanno. Eventi sotto stretta osservanza delle forze dell'ordine in particolar modo nell'area del Circo Massimo, dove si svolge la Festa di Roma 2020 organizzata dal Campidoglio, e l'Eur, con i tanti locali e discoteche che organizzano nottate di movida che attraggono migliaia di giovani. Come migliaia saranno gli uomini e le donne in divisa fra poliziotti, carabinieri, finanzieri e vigili urbani, a lavoro all'interno del consueto piano sicurezza redatto dalla Questura e presentato questa mattina in via di San Vitale.

Circo Massimo ed Eur sorvegliati speciali

L’evento numericamente più importante è quello del Circo Massimo. Dalle 21 alle 3 si alterneranno qui sul palco cantanti e show man. L’intera area sarà delimitata da un sistema di transennamento con corridoi diversificati per afflusso, deflusso e per il passaggio dei mezzi di soccorso. Per garantire la sicurezza verranno creati 5 varchi (via del Circo Massimo altezza via Fonte di Fauno; via dei Cerchi altezza piazza di Porta Capena; via della Greca altezza Via Clivio dei Pubblici; via dei Cerchi altezza Via San Teodoro; piazza Ugo La Malfa altezza via delle Terme Deciane), presidiati dalla forza pubblica che sarà affiancata dagli operatori della sicurezza individuati dagli organizzatori. Si potrà accedere all’interno dell’area a partire dalle ore 20.

Particolare attenzione è stata prestata alla zona dell’Eur. I locali di questa zona, i cui titolari da alcuni anni collaborano attivamente con la Questura di Roma, anche con la sottoscrizione di protocolli d’intesa dedicati, hanno organizzato svariate feste che vedranno la partecipazione di alcune migliaia di giovani.

Una cabina di regia per la sicurezza

La sicurezza, come disposto dal Questore Carmine Esposito, sarà gestita centralmente da una cabina di regia che, a partire dal tardo pomeriggio di oggi, verrà istituita presso la sala operativa della Questura - Centro per la Gestione della Sicurezza dell’Evento – , e che vedrà la partecipazione anche della Polizia Stradale, della Polizia Scientifica, della Polizia Ferroviaria, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Roma Capitale, dell’Ares 118, di Atac, Ama e Acea.

Controlli a tappeto della forze pubblica

Nei luoghi interessati agli eventi verranno effettuati dei controlli preventivi con l’ausilio delle specialità della Polizia di Stato, quali Artificieri e Cinofili. Sorvegliate speciali anche le vie di accesso alla Capitale, con controlli che riguarderanno non solo la rete stradale ed autostradale ma anche le stazioni ferroviarie e della metropolitana, i porti e gli aeroporti. Per un controllo più capillare, soprattutto nell’area del centro storico, sono previste delle pattuglie appiedate delle Forze dell’Ordine mentre sul Tevere saranno operative le pattuglie della Squadra Fluviale della Questura.

"Stiamo lavorando a questo piano per il capodanno da 15 giorni. Quest'anno abbiamo studiato tanto perché di sicurezza non c'è n'è mai abbastanza e i cittadini vanno tutelati a ogni costo. Ci teniamo alla nostra città, all'integrità e alla sicurezza dei nostri cittadini" ha detto il questore di Roma Carmine Esposito presentando questa mattina il dispositivo per la sicurezza del Capodanno. "Stasera in sala operativa con me ci sarà anche il capo della Polizia Gabrielli. Ringrazio tutti i componenti delle Forze di polizia che saranno in strada a svolgere il loro lavoro sacrificando anche gli affetti familiari - ha aggiunto - le raccomandazioni sono di mantenere un atteggiamento vigile, accettiamo anche segnalazioni. Noi siamo pronti ad approfondire, considerare ed eventualmente a correggere i nostri interventi". "Le raccomandazioni in particolare - ha sottolineato il questore - riguardano l'uso dei botti, da evitare, come anche l'uso delle armi da fuoco". Infine il questore ha rivolto un augurio per il nuovo anno a tutti i cittadini.

Allerta terrorismo a livello 2

"Sarà importante sottoporsi ai controlli, anzi facilitarli a garanzia di un sereno capodanno per tutti" ha detto ancora Alfredo Matteucci, capo di Gabinetto della Questura di Roma. "Saranno circa 500 gli uomini in campo per le fasi serali, dalle 19 di oggi in poi. - ha spiegato Matteucci - L'allerta terrorismo è a livello 2, ovvero elevata. Non ci sono minacce specifiche, ma dopo gli attentati in Europa degli ultimi anni non abbiamo mai abbassato il livello di guardia". "Il piano di prevenzione - ha aggiunto - prevede uomini della Guardia di Finanza, carabinieri, polizia di stato e agenti della polizia locale di Roma Capitale. Sotto particolare osservazione l'Angelus del Papa domani mattina a San Pietro e i mercatini natalizi nell'area del Lungotevere". Per la notte di capodanno saranno collegate con la sala operativa della questura di Roma ben 150 telecamere.



Diffida allo Spin Time

Sempre nell'ambito dei provvedimenti presi dalla Questura per gli eventi di Capodanno, è arrivata dopo ore di polemiche una diffida allo Spin Time, centro culturale nato all'interno di un palazzo occupato nel cuore dell'Esquilino. La misura è stata notificata dopo le notizie di stampa relative a un rave abusivo che si sarebbe dovuto tenere nel palazzo, di sette piani, la notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio.



Come muoversi in città

Per ragioni di sicurezza, dalle 19 l'area del Circo Massimo verrà pedonalizzata, con chiusure tra via del Circo Massimo, via Ara Massima di Ercole, via della Greca e via dei Cerchi. Le linee di bus 81, 160, 628 e 715 saranno deviate per il lungotevere Aventino, via Marmorata e Piramide. Previsti cinque varchi di accesso all'arena del Circo Massimo. Previsti divieti di sosta anche sul lungotevere de' Cenci tra Ponte Fabricio e via del Tempio. Dalle 19,30 del 31, in base alle indicazioni della Questura, possibile chiusura, lungo la metro B, della fermata di Circo Massimo. In caso di chiusura si potranno utilizzare le stazioni di Colosseo e Piramide.

La "Festa di Roma" prosegue, il primo gennaio, tra le 14 e le 21, tra il Circo Massimo e il lungotevere Aventino. Per lasciare spazio all'evento, dalle 7 alla mezzanotte verranno chiusi al traffico i lungotevere Aventino, lungotevere Pierleoni, lungotevere Dè Cenci, ponte Palatino, via Santa Maria in Cosmedin, via Petroselli, via del Foro Olitorio, via del Teatro Marcello, via dei Cerchi, via dell'Ara Massima di Ercole, via della Greca e via del Circo Massimo.

Deviazioni per 19 linee di bus: C3, H, 23, 30, 44, 51, 63, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 280, 628, 715, 716 e 781. Temporanemente sospeso il capolinea di via del Teatro Marcello e di Monte Savello delle linee 44, 63, 715 e 716. Qui i dettagli.

Nel caso in cui la chiusura delle strade dovesse proseguire anche nelle prime ore del 2 gennaio, verranno deviate su percorsi alternativi le linee notturne nMC, nME, n8 e n716.