Capodanno 2019, mille artisti per 250 mila romani: "Grande partecipazione per la Festa di Roma"

Oltre 250 mila romani e turisti. Mille artisti provenienti da 46 paesi. Sono i numeri registrati dal Campidoglio per la Festa di Roma 2019 organizzata dall'amministrazione per festeggiare l'arrivo del nuovo anno per le strade le centro della città. 24 ore di eventi, spettacoli, performance e musica. 110 mila sono gli accessi registrati per il concerto della sera del 31 al Circo Massimo ai quali nelle ore successive, fino alla sera del 1 gennaio, se ne sono aggiunti oltre 140mila che si sono riversati tra lungotevere Aventino e via Petroselli.

"La grande partecipazione di cittadini e turisti ha decretato il successo della Festa di Roma nella sua originalità" si legge in una nota. "Un’edizione straordinaria che ha permesso ad oltre 250mila persone di vivere un incanto lungo un giorno dedicato alla Luna per i 50 anni dal primo sbarco sul satellite. Romani e turisti hanno passeggiato nello stupore di performance e installazioni, parate e marching band, musica e cinema sempre con il naso rivolto all’insù. Così Roma ha festeggiato l’arrivo del nuovo anno in un clima di serenità collettiva e stupore condiviso varcando confini geografici, culturali e sociali, alla scoperta di un nuovo modo di vivere la propria città e di stare con gli altri. La vasta area pedonalizzata è diventata teatro dell’eccellenza artistica contemporanea internazionale".

"Un ringraziamento per il loro prezioso operato a tutti coloro che hanno lavorato affinché questa grande manifestazione internazionale e unica nel suo genere si potesse realizzare" le parole della sindaca Virginia Raggi. "Ringrazio le forze dell’ordine e la Polizia locale di Roma Capitale checi hanno permesso vivere in un’atmosfera di sicurezza e serenità l’evento. Grazie anche agli operatori dell'Ama e dell'Atac che ha garantito il trasporto pubblico".

"Ringrazio tutti coloro che con passione, intelligenza e intenso lavoro hanno reso la festa un bellissimo momento per una moltitudine di donne uomini e bambini di ogni cultura e provenienza” dichiara il vicesindaco con delega alla Crescita Culturale Luca Bergamo.

Festa di Roma 2019 è stata promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita culturale con il supporto del Dipartimento Attività Culturali e del Tavolo Tecnico della Produzione Culturale Contemporanea composto da l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’Associazione Teatro di Roma, l’Azienda Speciale Palaexpo, la Casa del Cinema, la Fondazione Cinema per Roma, la Fondazione Musica per Roma, la Fondazione Romaeuropa, la Fondazione Teatro dell’Opera, l’Istituzione Biblioteche di Roma, con la partecipazione della Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali. Un ringraziamento particolare al MIBAC.

L’organizzazione dell’evento è stata a cura di Zètema Progetto Cultura, regia e coordinamento artistico Fabrizio Arcuri, il disegno luce di Daniele Davino e la cura e la realizzazione dei video di Daniele Spanò e Luca Brinchi.

Si ringraziano per la collaborazione SIAE, ACEA, l’Istituto Cervantes e l’Accademia d’Ungheria, Istituto Luce – Cinecittà, RAI Teche, Destination Events. Media Partner Dimensione Suono Roma.