Coronavirus, il Campus bio medico rimanda il test al 22 aprile: erano attesi candidati da Italia ed estero

"L'Università Campus Bio-Medico di Roma, in virtù del principio di massima precauzione sul fenomeno coronavirus, in coerenza con la propria missione di attenzione alla persona umana e nel rispetto degli appelli di invito alla prudenza promossi dalle Istituzioni, ha disposto il rinvio della prova di ammissione al Corso di laurea in Medicine and Surgery previsto presso la Fiera di Roma per martedì 10 marzo", è quanto si legge in una nota.

Sono iscritti al test quasi 500 candidati da tutta Italia e dall’estero. La decisione assunta dall'Università è "frutto della volontà di tutelare il bene della salute delle persone, di sostenere le misure adottate dal Governo volte a ridurre al minimo le occasioni di contagio".

"L'Università Campus Bio-Medico di Roma da sempre persegue come mission la centralità della persona e il bene comune ed è proprio nel rispetto di questi principi che, nonostante i notevoli disagi organizzativi ed economici per l'Ateneo, ha disposto il rinvio del test alla data di mercoledì 22 aprile p.v.", spiega il polo scientifico.