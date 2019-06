No all'abbandono estivo dei cani. Raggi lancia la campagna: "È un atto disumano"

Ha il volto simpatico e rassicurante di Stefano Fresi, la campagna che la Sindaca Raggi ha annunciato contro l'abbandono dei cani. Per contrastare il fenomeno che in coincidenza con le vacanze estive raggiunge il suo apice, anche quest'anno è sceso in campo il Campidoglio.

La campagna 2019

"Se abbandoni sei complice", recita lo slogan della campagna orchestrata da Roma Capitale per il 2019. Quest'anno, dopo il supporto incassato nelle precedenti edizioni da Christin De Sica e Michele Zarrillo, si è deciso di puntare su uno degli interpreti più apprezzati della commedia italiana. Con il testimonial Stefano Fresi, nelle mille locandine che tappezzeranno la città, è presente anche il cane Benji.

L'invito all'adozione

"Abbandonare un cane non è solo un atto disumano ma anche un reato - ha dichiarato Raggi durante la presentazione della campagna - Dobbiamo contrastare questa pratica e anzi dire che adottare un cane è un atto d'amore che arricchisce i cani ma anche le famiglie".

I canili di Roma

Ed in tema di adozioni, nel corso della conferenza stampa sono stati elencati anche i numeri relativi ai due canili comunali di Muratella e Ponte Marconi: 810 animali entrati, 210 ricongiunti ai loro proprietari e 513 adottati. Questo significa che, a fronte del gesto disumano di chi lascia il proprio pet in strada, c'è anche una quota importante della popolazione cittadina che apre la porta di casa ad un quadrupede.

Al mare con il cane

E per venire incontro alle esigenze di chi desidera passare una giornata in spiaggia senza rinunciare alla compagnia del migliore amico dell'uomo, il Campidoglio ha fatto sapere che anche quest'anno, ad Ostia, c'è una spiaggia che è stata attrezzata per ospitare i cani.