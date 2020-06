Ultras e destra in piazza sabato, manifestazione per George Floyd domenica: bus deviati e strade chiuse

Week end di manifestazioni, strade chiuse e bus deviati a Roma. Sabato 6 giugno si inizia dalle 10 alle 13, manifestazione politica davanti al Santa Maria della Pietà, in zona Torrevecchia-Monte Mario. Prevista la presenza di alcune decine di persone.

Il clou della giornata, però, si avrà nel pomeriggio quando dalle 15 alle 19, in Centro, è in programma manifestazione politica al Circo Massimo sul lato di via Ara Massima di Ercole. Attese 5mila persone. In piazza ultras e movimenti dell'estrema destra.

Nell'area, divieti di sosta e possibili chiusure. In caso di chiusure al traffico, per motivi di sicurezza, di via dei Cerchi, via del Circo Massimo, via di Santa Maria in Cosmedin e via Petroselli, potrebbero essere deviate le linee 30, 44, 81, 83, 118, 160, 170, 628, 715, 716 e 781.

Sempre dalle 15 alle 19, manifestazione politica a piazza San Silvestro. Annunciata la partecipazione di 100 persone. Ma non finisice qui.

Domenica 7 giugno, dalle 11 alle 13, ci sarà una manifestazione in piazza Santi Apostoli per commemorare George Floyd, il 46enne statunitense rimasto ucciso a Minneapolis lo scorso 25 maggio durante un fermo della polizia.

Entro le 7 di domenica, dovranno essere rimossi tutti i veicoli in sosta sulla piazza tra via Cesare Battisti e vicolo del Piombo. Possibili ripercussioni sulla viabilità al momento dell’afflusso dei partecipanti e alla conclusione del sit-in.

Il tutto senza dimenticare le limitazione nella metro e sui treni. Dalle 21, la Roma Lido sarà limitata [Qui i dettagli]. Nell'ambito dei lavori di realizzazione dello scambio tra metro B e metro C al Colosseo, invece, sabato 6 e domenica 7 giugno sulla linea B, tra Castro Pretorio e Laurentina, ci saranno i bus al posto dei treni per l'intera giornata.