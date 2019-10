Manifestazione dei lavoratori in Centro: previsti divieti di soste e deviazioni di bus

Venerdì 4 ottobre è prevista una manifestazione a Roma. Dalle 9 alle 14 i sindacati Fim-Fiom-Uim e i lavoratori Whirlpool, saranno in Centro, con un corteo da piazza della Repubblica a via Molise, nei pressi della sede del ministero dello Sviluppo, sfilando lungo via Vittorio Emanuele Orlando, largo di Santa Susanna, via Barberini, piazza Barberini, via di San Basilio.

Quindi la manifestazione non sarà più in forma statica, come annunciato precedentemente. E' prevista la partecipazione di circa 800 persone, che raggiungeranno la Capitale a bordo di pullman parcheggiati in viale Giorgio Washington.

Fin dalle 7 sono previsti divieti di sosta in piazza della Repubblica, via Molise (compreso lo slargo nei pressi di via Veneto); via San Basilio; piazza Barberini (complese postazioni taxi). Durante la protesta saranno deviate le linee bus H, 40, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 70, 80, 82, 83, 85, 160, 170, 492, 590 e 910.