Atac, i lavoratori bocciano i nuovi bus a noleggio: "Porte pericolose e manca la cabina di sicurezza" 

Sono appena arrivate in rimessa le 220 vetture prese a noleggio da Atac per rimpolpare il parco mezzi in servizi sulle strade. Ancora devono essere "griffate" dall'azienda del classico color rosso amaranto, ma i lavoratori le hanno già bocciate. Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt, Faisa, Fast hanno inviato una lettera ai vertici dell'azienda per denunciare una serie di rilevanti criticità. La prima: il posto guida, si legge, "non è adeguato per un lavoratore alto oltre 1,75 metri" e "i pedali del freno e dell'acceleratore sono troppo ravvicinati e non consentono una guida ottimale".

Seconda: manca la cabina di sicurezza per scongiurare aggressioni al guidatore. Un fenomeno diffuso sulle linee Atac, specie su quelle notturne, come ricordano le Rsu: "Lo hanno già più volte denunciato in special modo sulla linea 870". Ma la lista continua. Sulle nuove vetture manca il sistema di blocco alle porte, "fondamentale per evitare ripartenze accidentali e per l'incolumità dei passeggeri". E ancora "il sistema di apertura verso l'esterno", che "procura molti disagi soprattutto sulle linee tipo 228 con carreggiata molto stretta con la possibilità di prendere in fermata i veicoli privati parcheggiati". Poi c'è lo specchio laterale destro, montato ad altezza uomo, con il rischio concreto di "colpire un pedone".

"Siamo sconcertati - scrivono i sindacati - su come possa un'azienda com Atac prendere tali vetture per fare traposrto pubblico locale a Roma, non tenendo conto di tali criticità e delle innumerevoli denunce in tema di sicurezza fatte da queste RSU e dal Coordinamento. Chiediamo nel più breve tempo possibile - concludono - prima dell'entrata in servizio delle vetture un incontro per discutere tali problematiche".