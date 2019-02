Buche a Roma, dopo due giorni di pioggia salta l'asfalto: è di nuovo emergenza

Buche, buche e ancora buche. Dopo due giorni di pioggia le strade di Roma tornano come bombardate, veri e propri crateri lunari. Da est a ovest, da nord a sud, non c'è quadrante della città immune da segnalazione di strade dissestate, di asfalto sfaldato e di veri e propri crateri.

C'è chi fa affari d'oro

A festeggiare i carri attrezzi e i gommisti. Contattato da RomaToday, un carro attrezzi sulla Prenestina spiega: "Negli ultimi giorni riceviamo chiamate in continuazione, a tutte le ore. I miei sono sempre fuori, tanto che spesso neanche rientrano". Affari d'oro anche per i gommisti. C'è anche chi rimane aperto di domenica: "Dobbiamo, tanti ci chiamano disperati. Da stamattina avrò operato su una trentina di auto". Gomme squarciate e tante lamentele per i romani, con la sindaca Raggi che diventa il bersaglio preferito.

Via del Foro Italico, auto in fila con gomme distrutte

Ieri sera su via del Foro Italico vera e propria "strage" di gomme. Ben dieci le auto con pneumatici squarciati all'altezza dell'uscita Salaria. Sul posto i vigili urbani che hanno raccolto le proteste dei cittadini inviperiti. E quest'oggi, poco prima della 16, il bis, nello stesso punto. Altre cinque auto ferme con gomme bucate. Colpa della presenza di una sequenza di buche, con i rattoppi saltati causa pioggia.

Colombo, crateri lunari

Da una strada importante all'altra, la Colombo. Partendo da Ostia, nel primo tratto, le buche la fanno da padrone. Anche qui si segnalano automobilisti con le gomme a terra. Colpa dell'acqua che riempiendo le buche le rende praticamente invisibili. Basta però passarci sopra per finire in una vera e propria piscina. Il sobbalzo provoca sollecitazioni alle gomme che, quando le buche sono particolarmente profonde, finiscono letteralmente squarciate.

Eur e Roma sud

E ancora dall'Eur in tanti segnalano strade dissetate, veri e propri crateri. In un video il coordinatore del IX municipio di Forza Italia, Pietrangelo Massaro, mostra le condizioni di una strada del Laurentino, apparentemente bombardata. Siamo in via Gian Francesco Biondi e le immagini che riportiamo di seguito, si commentano da sole. E non va meglio su Tuscolana e nelle stradine dell'Appio, dove l'emergenza viene evitata solo per la prudenza degli automobilisti.

Via delle Solfarate

Roma zona Tuscolana in due ore visti due incidenti e tre macchine con gomme spaccate da buche .magnificenza grlllina .grazie virgi'. — Darione Balbi (@baldonid63) 3 febbraio 2019

Roma Est

Non va meglio ad est, sulla Collatina. Il tratto del V municipio, nei pressi di Tor Sapienza, costringe gli automobilisti a vere e proprie gimkane. Secondo quanto risulta a RomaToday decine le chiamate ai vigili urbani per chiedere interventi. Si procede a passo d'uomo, con sobbalzi importanti soprattutto nel tratto che precede l'immissione sul raccordo.

Roma Nord

A Roma nord già da giorni i rattoppi erano tutti saltati. Ne avevamo parlato per quanto riguarda la zona di Settebagni, ma non va meglio in un altro municipio, il XIV. In via Battistini la strada appare come sterrata, con buche come specchi per la presenza dell'acqua.

Via Mattia Battistini, video da facebook Gianfranco B.

Situazione difficile anche nel XV municipio, in particolare sulla Flaminia, con buche che provocano vere e proprie code all'altezza di Saxa Rubra. Su via Cassia antica difficoltà tra via Vilfredo Pareto e via dell'Acqua Traversa e all'altezza semaforo con via Cassia Nuova; Su via Cassia altezza via di S.Giovanna Elisabetta e all'altezza semaforo con via San Godenzo nei due sensi di marcia.

A nulla sembrano valse le rassicurazioni dell'assessora ai lavori pubblici, Margherita Gatta che aveva annunciato l'avvio di molti cantieri e si era detta stanca di vedere associata Roma alla parola buche. Al netto delle rassicurazioni, dei soldi promessi dal Governo, degli interventi dei detenuti, nei prossimi giorni oltre alla cronica emergenza rifiuti per la sindaca Raggi e la sua amministrazione ci sarà da tornare a gestire questo nuovo grande problema.

Dopo due giorni di piogge battenti, #Roma come il Bangladesh, con tutto il rispetto. #buche clamorose in tutta la città, pericoli continui. Assurdo. @romafaschifo pic.twitter.com/HhY8Lk1Fn6 — Francesca Biliotti (@FrancescaBilio) 3 febbraio 2019

Per inviare le vostre segnalazioni (con foto e nome della via) l'indirizzo mail è romatoday@citynews.it. Numero whatsapp 3498025606.