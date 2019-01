Buche a Roma, il Comune risarcisce il primo automobilista: una ruota vale 760 euro

La buca non segnalata in via della Solfarata a Santa Palomba è già costata a Roma Capitale 760 euro. E' questa la cifra che il Comune ha dovuto sborsare per risarcire un automobilista del danno subito.

La vicenda

Lo scorso 5 marzo, all'altezza del km 9, il cittadino appena indennizzato era finito in una delle tante buche presenti nel territorio capitolino. In quel caso, la cattiva manutenzione dell'asfalto, aveva provocato la foratura della gomma anteriore sinistra ed il danneggiamento del relativo cerchione. La profonda frattura stradale non era segnalata in alcun modo e la scarsa visibilità, dovuta ad avverse condizioni meteo, non avevano consensito al guidatore di evitare l'impatto. La giornata del signor D.C., lo sfortunato automobilista, si è così conclusa con la chiamata del carro attrezzi.

Le richieste d'indennizzo

La vicenda è stata denunciata alla Codacons che ha così potuto seguire la richiesta di indennizzo. I 760 euro che la compagnia assicurativa ha riconosciuto a D.C. includono 119 euro di spese legali, i restanti 641 invece sono per risarcire il danno subito. Nel frattempo prosegue l'iniziativa dell'associazione dei consumatori che ha portato all'attenzione del Tribunale Civile di Roma una class action. Sono infatti numerosi i cittadini che stanno chiedendo al Campidoglio un indennizzo economico per gli incidenti causati dalle profonde fessure presenti nell'asfalto.

I fondi per l'emergenza buche

In tema di manutenzione stradale, il Governo gialloblu ha recentemente stanziato sessanta milioni di euro. Serivaranno a gestire l'emergenza buche con cui i romani, da tempo, sono costretti a convivere. I fondi non saranno gestiti direttamente dal Campidoglio. Come previsto da un emendamento alla legge di bilancio, saranno al contrario messi a bando dal Provveditorato interregionale dei lavori pubblici, vale a dire l'organo territoriale del ministero delle infrastrutture e dei trasporti