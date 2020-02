Roma-Lido, tre stazioni chiuse e tratta limitata per due weekend: attivi bus navetta

La Roma Lido dovrà fare a meno di tre stazioni per due week end consecutivi. Lo rende noto Atac spiegando che la chiusura delle stazioni di Stella Polare, Cristoforo Colombo e di Castel Fusano si rende necessaria "per lo svolgimento da parte di Roma Capitale di lavori al cavalcavia stradale di via Cristoforo Colombo angolo piazzale Cristoforo Colombo".

I treni fermeranno la corsa quindi a Lido Centro. La tratta Lido Centro-Colombo della ferrovia regionale Roma-Lido resterà chiusa.

La limitazione della tratta, quindi, sarà in vigore per sabato 22 e domenica 23 febbraio, poi ancora per sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo.

Atac ha annunciato che sulla tratta interrotta, al posto dei treni, sarà attivo un servizio di bus navetta. La circolazione dei treni sulla tratta Piramide-Lido Centro e viceversa resterà regolare.