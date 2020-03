Posti di blocco per tutti, parchi e spiagge chiuse: Roma blindata nel primo weekend di primavera

Limitare gli spostamenti nel weekend, giornate in cui i romani di solito escono più di casa e si muovono. Il diktat nel Comune di Roma era risuonato già giovedì ed era stato immediatamente colto da tutti gli attori interessati: polizia locale, dirigenti, municipi. Nasce così la tolleranza zero per questi primi due giorni di primavera ufficiale, il secondo fine settimana ai tempi di #iorestoacasa, il decreto blinda tutto voluto dal Governo per arginare il Covid-19.

Spiagge chiuse

Nascono così i blitz degli ultimi due giorni della sindaca Raggi nei parchi cittadini, ancora troppo pieni. E ieri, in un crescendo di toni, la sindaca ha invitato i romani nei parchi "a darsi una regolata". Con lei, su un altro fronte, anche i presidenti di municipio, in particolare Giuliana Di Pillo del X municipio. La minisindaca ha evocato le bare sulla spiaggia per spaventare chi, complice il sole, passeggiava sugli arenili di Ostia. A darle manforte un elicottero della polizia con l'altoparlante spiegato a chiedere di stare a casa. Appelli in parte vani. Ecco così che ieri sera è arrivata l'ordinanza: spiagge e pinete chiuse. [TUTTO SUL PROVVEDIMENTO]

La ministretta del Governo

Contemporaneamente dal Governo è arrivata una nuova ministretta. Ecco in particolare le novità stabilite ieri sera e valide fino al 25 marzo

È vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;

Restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Posti di blocco

La Polizia Locale ha deciso la linea della tolleranza zero. Stop ai controlli a campione e via ai posti di blocco per tutti. La nuova disposizione per le pattuglie sarà operativa "a partire da questo fine settimana" e "fino a nuova diversa disposizione" contenuta in una disposizione diretta ai singoli gruppi territoriali. "I veicoli devono essere tutti accodati e sottoposti al controllo, la eventuale fila di vetture deve interrompersi solo in presenza di evidente situazione di pericolosità per la sicurezza della circolazione", si legge nel testo di una di queste circolari.



Saranno impegnate le pattuglie dei vigili, 4 per turno, dalle 7 alle 13 e dalle 14 alle 20. "In nessun caso sono previste misure precautelari personali o reali sul veicolo che mai potrà essere sottoposto a sequestro. Per ogni posto di blocco vengono assegnati due veicoli. - si legge nel documento - Per ciascun posto di blocco nel modello 44 viene indicato un funzionario o dipendente comunque più anziano di servizio che assume la direzione delle attività. Tale soggetto deve redigere un modello 14 recante l'elenco dettagliato dei veicoli e soggetti controllati utilizzando i modelli già in uso per similari attività di controllo di polizia stradale".