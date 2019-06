VIDEO | Blitz al Viminale della rete Restiamo umani: "Fate sbarcare i naufraghi della Sea Watch"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

L’appuntamento fissato alle 8:30 del mattino. Poi via, verso il ministero del’Interno per mandare un messaggio chiaro al Ministro Matteo Salvini: "Fate scendere i migranti dalla Sea Watch 3".

Così una decina di attivisti della rete Restiamo umani, in mobilitazione permanente da tre giorni per manifestare la propria contrarietà alla linea dura dei porti chiusi, con la nave della Ong tedesca, capitanata da Carola Rakete, ferma ad un miglio davanti al porto di Lampedusa. In mare da più di due settimane con a bordo 42 migranti.

“Naufraghi di Stato” recita lo striscione principale, mentre “Migranti welcome” è impresso sulle bandane arancioni al collo degli attivisti.